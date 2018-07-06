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Бюджетный смартфон Nokia 5.1 Plus покажут 11 июля

Сегодня, 15:05

Новинка с 32 Гб памяти оценивается в 120 долларов.

В сети появилась информация о предстоящем дебюте бюджетного смартфона Nokia 5.1 Plus известна также под названием Nokia X5. Представители компании HMD Global покажут новинку уже 11 июля на презентации в Китае. В Поднебесной цены на данную модель стартуют от 120 долларов за экземпляр. Отмечается, что речь идёт о версии на 32 Гб ПЗУ.

Вариант с 64 Гб обойдётся на 30 долларов дороже. К слову, эксперты подчёркивают, что Nokia традиционно снижает цены на продукцию в КНР, желая получить больший спрос. В то же время в других странах данная модель вполне вероятно будет стоить дороже. Помимо Nokia 5.1 Plus на мероприятии покажут ещё два смартфона, названия которых не раскрываются. В основу первого положен чип Snapdragon 710. Второй станет флагманом линейки и получит топовый процессор Snapdragon 845, а также сканер отпечатка пальца, интегрированный в экран.

Ранее мы писали, что в России стартовали продажи долгожданного Nokia 8110 из «Матрицы».

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