LG создаёт смарт-ручку со сворачивающимся гибким экраном

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Девайс оснастят несколькими датчиками, в том числе приближения, давления, отслеживания взгляда, сканером отпечатка пальца и гироскопом.

Южнокорейская компания LG работает над очередным странным гаджетом. Об этом свидетельствуют свежие утечки из патентного агентства. Изображения, появившиеся накануне в сети, говорят, что производитель создаёт смарт-ручку со сворачивающимся гибким экраном. Стоит отметить, что у девайса имеется и обычный мини-дисплей, который встроен в корпус ручки. На нём отображается время и ключевые уведомления. Второй экран свёрнут в трубочку и спрятан внутри гаджета. Его в любой момент можно развернуть и использовать устройство как полноценный смартфон. Новинка будет работать со всеми базовыми приложениями, сможет выходить в интернет и совершать голосовые звонки. Девайс можно также использовать как обычную ручку или стилус для планшета.

Ранее стало известно, что LG представит первый складной смартфон. Бренд намерен опередить в этом конкурентов из Samsung, которые уже давно стремятся стать первооткрывателями в данном сегменте.