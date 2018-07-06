Смартфон премиум-класса BlackBerry Ghost оснастят аккумулятором на 4000 мАч

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Подобного производитель для своих флагманов ещё не делал.

В сети распространяется информация, что производитель смартфонов с физической клавиатурой BlackBerry намерен в скором времени представить свой новый девайс под кодовым названием Ghost («призрак»). Новинку премиум-класса якобы оснастят аккумулятором на 4000 мАч.

Соответствующую информацию на днях в своём Twitter опубликовал инсайдер Эван Бласс. Ссылаясь на источники внутри компании, он отметил, что батарея будет одной из наиболее мощных среди тех, что когда-либо применялись во флагманских смартфонах. Ранние утечки свидетельствовали о том BlackBerry Ghost получит экран с соотношением сторон 18:9 или 2:1. Ожидается, что здесь найдёт своё применение сверхсовременная камера с оптическим зумом. Вероятней всего, производством гаджетов данной модели займётся компания Optiemus.

Ранее мы писали, что к выходу на рынок готовится смартфон с 9 камерами. Новинку намерены презентовать уже во второй половине текущего года.