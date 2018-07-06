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«Складной смартфон ближе к реальности»: Samsung запускает производство OLED-дисплеев

Сегодня, 08:29

100 тысяч панелей выпустят уже до конца текущего года.

Южнокорейский бренд Samsung постоянно пытается удивить общественность всякого рода нововведениями. Упор при этом сделан на популярный сегмент мобильных гаджетов. На очереди складной смартфон, о готовящемся выпуске которого инсайдеры говорят уже давно. Теперь же появилась информация, что Samsung запускает производство OLED-дисплеев. Последние позволяют делать гаджет гибким и складывающимся.

По некоторым данным, первым опробует новинку юбилейный Galaxy X. Ожидается, что уже к концу 2018 года производительные мощности Samsung соберут первую партию в 100 тысяч девайсов. В следующем же году, если всё пройдёт удачно, планируется выпустить уже миллион таких экранов. Инсайдеры тем временем сообщают, что революционный девайс будет складываться, как книжка. Таким образом, складной смартфон становится ещё ближе к реальности.

В то же время в данном отношении Samsung активно преследует LG. Производитель также не скрывает намерений презентовать первый свой складной смартфон. Сделать это он планирует раньше, чем конкурент.

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