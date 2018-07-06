Xiaomi выпустит быструю беспроводную зарядку

Сегодня, 08:13

В сети появилось первое изображение девайса.

Китайская компания Xiaomi продолжает радовать поклонников бренда технологичными новинками, призванными за доступные деньги облегчить жизнь рядовому пользователю. На очереди оказалась быстрая беспроводная зарядка. Как правила, такого рода гаджеты критикуются за свою медлительность, однако в данном случае инженеры Xiaomi постарались на славу.

В основе работы устройства заложена технология Qi. Она позволяет передавать энергию с помощью магнитной индукции. Внутри станции расположена индукционная катушка. Такая же катушка должна быть внутри заряжающегося девайса. Между тем, в сети уже появилось первое официальное изображение зарядки. Его разместили на сайте консорциума WPC. Когда же Xiaomi выпустит быструю беспроводную зарядкуна рынок, пока не известно. Также засекречена и ориентировочная стоимость девайса.

Ранее мы писали, что Xiaomi выпустит водонепроницаемый чехол за $5. Данный аксессуар позволит проводить пользователям подводную съёмку.