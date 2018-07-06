Сегодня, 06:15

Для первого MacBook Pro компания прекратит сервисное обслуживание и поддержку.

Компания Apple объявила MacBook Pro с дисплеем Retina устаревшим ноутбуком, который «вышел из эксплуатации». Под этим термином компания подразумевает свои продукты, которые сняли с производства более семи лет назад. Apple теперь не будет для них предоставлять необходимые запчасти, а также на них перестает действовать фирменное сервисное обслуживание.

Первый MacBook Pro с диагональю в 15 выпустили в 2012 году. С момента релиза прошло шесть лет, а с даты завершения производства более пяти лет.

Теперь владельцы старых ноутбуков от Apple всерьез задумаются, как им ремонтировать свой устройство официальные сервисные центры могут попросту не иметь запчастей к старому MacBook Pro.

Ранее, в июне Тим Кук сообщил представителям СМИ, что слишком часто использует детище своей компании iPhone. При этом глава компании понимает, что должен пользоваться им намного реже.