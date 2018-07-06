Китайская компания Baidu создала свой процессор Kunlun для работы с ИИ

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Чип поддерживает широкий спектр приложений AI, включая распознавание голоса, ранжирование поиска, обработку естественного языка и другие.

Китайская компания Baidu объявила, что создала свой процессор для работы с ИИ (искусственным интеллектом). Kunlun построен для удовлетворения «высоких требований к производительности широкого спектра сценариев ИИ». Новый ассортимент включает в себя чип обучение (818-300) и чип вывода (818-100). Согласно Baidu, Kunlun может применяться как к облачным, так и к краевым сценариям, таким как центры обработки данных, общедоступные облака и автономные транспортные средства.

Он использует экосистему AI Baidu. В 2011 году Baidu начал разработку ускорителя ИИ на базе FPGA для глубокого обучения и начал использовать графические процессоры в центрах обработки данных. Kunlun, который состоит из тысяч небольших ядер, имеет вычислительные возможности, которые почти в 30 раз быстрее, чем оригинальный ускоритель на базе FPGA. В дополнение к поддержке общих алгоритмов глубокого обучения с открытым исходным кодом, чип Kunlun также может поддерживать широкий спектр приложений AI, включая автономное вождение и крупномасштабные рекомендации. Baidu планирует продолжать развивать этот процессор, чтобы обеспечить расширение открытой экосистемы ИИ.