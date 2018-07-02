Революция в мире бюджетников Samsung: Galaxy On6 с шикарным AMOLED экраном за $210

Вчера, 23:30

Производители смартфонов продолжают бороться за своих потребителей. Одни делают это в дорогом сегменте, другие не забывают и о людях с более низкими доходами.

Вскоре на рынке появится бюджетный Samsung Galaxy On6. Его отличием станет то, что он станет обладать шикарным AMOLED экраном. При этом его ценник, ну очень, невысок.

Известно, что новинка станет продаваться по цене в районе 210 долларов. А вот её характеристики пока что полностью не раскрываются.

Эксперты рынка гаджетов предполагают, что смартфон станет управляться с помощью Android 8.0 Oreo и располагать фирменным процессором Exynos 7870.

Оперативка будет в 4 Гб. На физическом носителе этот показатель – 64 Гб. AMOLED-экран получит разрешение 1480х720. Аккумулятор не самый продвинутый – 3000 мАч.

В то же время, есть возможность подключения двух SIM-карт, FM-радио, а также систем Bluetooth, Wi-Fi и GPS.

Не забыл производитель и о дактилоскопическом сканере. Вес устройства также впечатляет. Это всего 153 грамма.

Приобрести его станет возможным в корпусах только двух цветов: синего и чёрного.

Дата начала продаж Samsung Galaxy On6 пока не анонсирована. Революция в мире бюджетников Samsung началась. Компания вновь штурмует рынок смартфонов, выпуская Galaxy On6 с шикарным AMOLED экраном всего за $210.