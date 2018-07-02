VistaNews.ru


Революция в мире бюджетников Samsung: Galaxy On6 с шикарным AMOLED экраном за $210

Вчера, 23:30

Производители смартфонов продолжают бороться за своих потребителей. Одни делают это в дорогом сегменте, другие не забывают и о людях с более низкими доходами.

Вскоре на рынке появится бюджетный Samsung Galaxy On6. Его отличием станет то, что он станет обладать шикарным AMOLED экраном. При этом его ценник, ну очень, невысок.

Известно, что новинка станет продаваться по цене в районе 210 долларов. А вот её характеристики пока что полностью не раскрываются.

Эксперты рынка гаджетов предполагают, что смартфон станет управляться с помощью Android 8.0 Oreo и располагать фирменным процессором Exynos 7870.

Оперативка будет в 4 Гб. На физическом носителе этот показатель – 64 Гб. AMOLED-экран получит разрешение 1480х720. Аккумулятор не самый продвинутый – 3000 мАч.

В то же время, есть возможность подключения двух SIM-карт, FM-радио, а также систем Bluetooth, Wi-Fi и GPS.

Не забыл производитель и о дактилоскопическом сканере. Вес устройства также впечатляет. Это всего 153 грамма.

Приобрести его станет возможным в корпусах только двух цветов: синего и чёрного.

Дата начала продаж Samsung Galaxy On6 пока не анонсирована. Революция в мире бюджетников Samsung началась. Компания вновь штурмует рынок смартфонов, выпуская Galaxy On6 с шикарным AMOLED экраном всего за $210.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Samsung Galaxy S9+ почти вдвое обрушил цены на Galaxy S8+

В России цена на смартфон Samsung Galaxy J5 упала до 12 550 рублей

В продажу поступит смартфон Samsung Galaxy J6 с экраном 18:9

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

Рекомендуем