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Пользователь Reddit нашёл лучшее применение старых iPad

Сегодня, 17:45

Мужчина «вдохнул» в отживший своё гаджет вторую жизнь.

Несмотря на все усилия Apple, морально устаревшие гаджеты рано или поздно оказываются никому не нужными и в лучшем случае пылятся где-нибудь на верхней полке, в худшем – отправляются в утиль. Причинами подобного отношения выступают сразу несколько факторов. Девайсы, как правило, не поддерживают установку последних версий iOS, они быстро перегружают и не способны работать с современными приложениями. Всё это приводит к тому, что люди отказываются взаимодействовать с исправными девайсами.

Тем не менее, выгоду из таких устройств извлечь всё же можно. Лучшее применение старых iPad предложил на днях пользователь Reddit. Молодой человек попросту сделал из своего устройства картину с изменяемым пейзажем. Он похвалился в социальной сети, что встроил планшет в картинную рамку и закрепил его на стене. Под обшивкой комнаты он провёл кабель для питания iPad и отключил автоматический переход в спящий режим, разместив на всём экране гаджета живописную картину.

Ранее необычное применение нашли для современных смартфонов. Девайсы, как оказалось, могут помочь стать режиссером.

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