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Blackview выпустила новый бюджетный смартфон A20 Pro

Сегодня, 02:15

Некоторые компании выпускают девайсы с мощнейшими показателями. Другие, напротив, стараются удешевлять свою продукцию, предназначенную для более низкого ценового сегмента.

Компания Blackview  выпустила свой новый бюджетный смартфон A20 Pro. Известно, что его станет возможным приобрести в корпусах золотого, синего и серого цвета.

Эксперты отметили, что технические возможности A20 Pro не слишком велики, что неудивительно, поскольку это бюджетный смартфон.

У новинки 5,5-дюймовый дисплей. Процессор – четырёхядерный. В основе функционирования - Android 8.1. Оперативка – 2 Гб.

A20 Pro располагает основной и фронтальной камерами и сканером для снятия отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора – 3000 мАч.

Blackview анонсировала, что стоимость новинки будет очень бюджетной. В какие страны будет поставляться этот смартфон, не сообщается.

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