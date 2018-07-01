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В России рухнула цена на флагман Samsung Galaxy S9

Сегодня, 12:46

При запуске в продажу новых моделей гаджетов, производитель ставит максимально возможную в условиях высокой конкуренции цену. Затем она, неизбежно, снижается.

Это же касается и флагманского смартфона Samsung. Цена на Galaxy S9 в России стремительно рухнула. Теперь этот аппарат любители гаджетов могут приобрести намного дешевле. Понижение стоимости Galaxy S9 составило почти 20 тыс.рублей. Если ранее это изделие Samsung продавалось за почти 60 тыс. рублей, то сейчас смартфон-флагман доступен по цене в 40 тысяч и ниже.

Эксперты затрудняются пояснить, почему так рухнула цена одного из мощнейших в мире смартфонов.

Базовая вариация Galaxy S9 предполагает оперативку в 4 Гб. Постоянная память – 64 Гб. У смартфона отличный дисплей на 5,8 дюйма с разрешением 2960х1440. В основе устройства 8-ядерный процессор Exynos 9810.

У гаджета две камеры, позволяющие снимать не только фото, но и видео. Ёмкость батареи – 3000 мАч. Есть функция быстрой зарядки и возможность работы с двумя SIM картами.

Специалисты рынка гаджетов сообщают, что аналогичный ход по некоторым своим моделям предприняла и Apple. Она - основной конкурент Samsung. Видимо, полагают эксперты, это связано с тем, что компании готовят выпуск новых моделей. А подобным шагом хотят привлечь дополнительное внимание к своим девайсам.

Как долго будет продолжаться этот маркетинговый ход, не сообщается.

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