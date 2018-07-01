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Samsung оснастит новый Galaxy S10 «мегаособенностью»

Сегодня, 08:35

Конкуренция на рынке смартфонов очень высока. Производители стараются завлечь потребителей разработкой для этих девайсов возможностей, которые ранее были им недоступны.

Не отстаёт в этом вопросе и Samsung. В намерениях южнокорейской компании выпуск очередной вариации флагманского смартфона Galaxy S10. Она оснастит новый гаджет «мегаособенностью».

Та станет заключаться в том, что обновлённый Galaxy S10 сможет стать полноценной заменой персональному компьютеру. Для этого будет разработана специальная стыковочная станция, за которую потребителю придётся доплачивать отдельно. К ней можно будет подключить клавиатуру, мышь и монитор, после чего Galaxy S10 становится фактически ПК, не переставая быть мобильным телефоном.

Также известно, что у новой модели от Samsung будет тройная камера, сканер дактилоскопии, который встроят в экран, аккумулятор повышенной мощности и система распознавания лица владельца.

В то же время находится и ряд скептиков. Они утверждают, что Samsung обуяла гигантомания и Galaxy S10 сможет влезть далеко не в каждый карман.

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