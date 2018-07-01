Более мощная версия Vivo V9 получила «козырёк» в стиле iPhone

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Походить на американский бренд Apple стремится очередной китайский производитель.

В сети состоялась презентация новой модификации безрамочного смартфона V9 от компании Vivo. Более мощная версия с Snapdragon 660 и 6 Гб ОЗУ получила фирменный козырёк в стиле iPhone.

Как известно, базовая комплектация Vivo V9 имеет в своём распоряжении чипсет Qualcomm Snapdragon 626 и 4 Гб оперативной памяти. В то же время камеры данной версии немного уступают предшественнику. В частности, сдвоенный сенсор новинки оснащён матрицами на 13 и 2 Мп, вместо 16 и 5 Мп, а фронтальный модуль имеет 12 Мп вместо 24 Мп.

Другие параметры остались неизменны, в том числе 6,3-дюймовый дисплей с соотношением 19:9 и разрешением 2280 x 1080 пикселей. В настоящее время на модель уже можно оформить предзаказ в Индонезии. Гаджет представлен в красном и чёрном цветовых оттенках. Стоимость новинки составляет $300. Рассылка смартфонов начнётся с 4 июля.

Ранее мы писали, что новый смартфон Honor Note станет обладателем самого большого экрана в линейке подобных устройств Huawei. Инсайдеры сообщают, что равных в данном отношении модели не будет.