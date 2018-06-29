Первое «живое» фото смартфона Xiaomi Mi Mix 3 просочилось в Сеть

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Безрамочный флагман третьего поколения Xiaomi Mix получил дизайн без «моноброви» и фронтальной камеры. Похоже, китайский техногигант решил воспользоваться технологиями Oppo и Vivo.

В отличие от предшественников, Xiaomi Mi Mix 3 получил одинаково тонкие рамки по всем сторонам лицевой части. Первое «живое» фото флагманского смартфона просочилось в Сеть, удивив экспертов отсутствием фронтальной камеры. Делать селфи пользователям предстоит посредством технологий Oppo и Vivo (выдвижная камера).

Тыльная сторона Xiaomi Mi Mix 3 практически полностью позаимствовала дизайн у Mi Mix 2S. Корпус все так же выполнен из сверхпрочной керамики, а сдвоенная основная камера на 12+12 Мп расположена в верхнем углу. К слову, сканер отпечатка пальца переместится с экрана на оборот смартфона.

«Начинка» флагмана представлена процессором Snapdragon 845 от Qualcomm, встроенным Flash-накопителем на 256 Гб и 8 Гб «оперативки». Предполагается, Xiaomi Mi Mix 3 станет одним из первых обладателей ОС Android 9.0 Р, официальный релиз которой также запланирован на конец текущего года.