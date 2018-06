2 августа Google и Motorola представят два совместных смартфона

Сегодня, 09:03

В рамках партнерской программы Android One американские техногиганты выпустят флагманы Motorola One и Motorola One Power. В Сеть просочились технические характеристики новинок.

Известно, смартфон Motorola One обзаведется тыльной стороной из сверхпрочного стекла, Motorola One Power выполнен полностью из металла. Новинки получат раскритикованную владельцами iPhone X «монобровь» и узкие боковые рамки.

Диагональ экрана Motorola One Power составит 6,2 дюйма, разрешение – 2280х1880. В базовой модификации данный флагман обзаведется 64 Гб встроенной Flash-памяти, 4 Гб ОЗУ, «фронталкой» на 8 Мп и сдвоенной основной камерой на 12+5 Мп.

Motorola One выполнен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 636. Оба выполненных в рамках партнерской программы Android One девайса функционируют на основе ОС Android. Google и Motorola представят два совместных смартфона 2 августа в Чикаго (США).

Ранее компания Motorola презентовала флагман Moto Z3. Новинка обзавелась чипсетом Snapdragon 845, 128 Гб встроенной Flash-памяти и 6 Гб оперативки.