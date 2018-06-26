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Стали известны цены на новые iPhone 2018 года

Сегодня, 15:02

Самая дешёвая модель будет оцениваться в $599.

Чем ближе премьера нового поколения смартфонов iPhone 2018 года, тем больше появляется слухов относительно данных гаджетов. Не раз уже сообщалось о комплектации новинок, а также их возможных достоинствах и изъянах. Теперь же стали известны и цены на новые гаджеты. Их сообщил в своём личном блоге известный инсайдер Кэти Хуберти. Он уверен, что Apple уже в скором времени покажет сразу три новинки семейства iPhone. Речь идёт о 6,5-дюймовом смартфоне с OLED-дисплеем стоимостью 999 долларов, его 5,8-дюймовом «младшем брате» с OLED-экраном за 899 долларов, а также бюджетнике с LCD. Последний будет стоит где-то 599-699 долларов. Предполагается, что новинки продолжат использовать раскрученный бренд iPhone X. Самая большая модель получит приставку Plus. Также Хуберти не исключил сценария, согласно которому Apple «пожадничает» накрутит по сто долларов к ценникам каждой из моделей.

Ранее мы писали, что в сети появилась информация о стоимости Sony PlayStation 5. При этом консоль по-прежнему планируют выпустить не ранее 2020 года. Геймеров стоимость девайсов откровенно шокировала.

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