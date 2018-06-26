Xiaomi удивила деревянными часами за $31

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В сети недоумевают из-за презентации новинки от популярного китайского бренда.

Состоялась презентация нового гаджета от Xiaomi. Известный производитель электроники на этот раз явил миру не очередной смартфон или фитнес-браслет, а кое-что, что гораздо проще. Xiaomi удивила деревянными часами. Новинка за $31 не обладает существенным функционалом, а потому её ценник более, чем странный. Поклонники бренда, который известен благодаря выпуску недорогих, но производительных гаджетов, недоумевают, почему вдруг компания решила, что это устройство будет популярным. Девайс под названием Xiaomi Wooden Digital Wall Clock в диаметре достигает 24 см, толщина часов - 3,8 см.

Форма гаджета вогнутая, что позволяет предотвратить повреждения стрелок при расположении часов циферблатом вниз. Также дизайн выполнен таким образом, что складывается ощущение, что устройство имеет дополнительный объём. С тыльной стороны имеется слот для размещения батарейки AA и колесо для коррекции расположения стрелок.

Ранее мы писали, что Xiaomi выпустила «убийцу» самокатов. Таковым назвали «умный» электрический скейтборд Xiaomi Acton Smart Electric Skateboard. Новинку уже активно хотят купить многие поклонники бренда.