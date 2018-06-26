Эксперты составили ТОП-3 смартфонов, прототипы которых так и не увидели свет

Сегодня, 00:15

Новинки должны были «взорвать» мировые рынки, однако провалились ещё до того, как были презентованы.

Ведущие мировые производители смартфонов тратят огромные средства на разработку новых моделей, которые должны иметь конкурентное преимущество и позволить компании выйти на новый уровень продаж, однако нередко это приводит к полному провалу, а прототипы перспективных девайсов пылятся где-то в корпоративных музеях бренда.

Эксперты решили выделить ТОП-3 гаджетов, которые подавали большие надежды, но так и не увидели свет. Специалисты составили список из учёта «раскрученности» модели и известности бренда. Первую строчку занял смартфон Sooner от Google. Первый девайс на OC Android не решились выпускать на рынок, потому что он был кнопочным и должен был выйти в продажу в период, когда возник бум на сенсорные устройства. Аналитики предрекли модели полный провал, и руководство отказалось выпускать её в серию.

Вторым в списке стоит Samsung Galaxy S III. Проблема этого смартфона была в его прошивке. Систему ОС Tizen не оценили ещё на этапе тестирования, поэтому на рынок девайс так и не пустили.

Завешает рейтинг Nokia Normandy. В 2013 году популярность бренда начала стремительно падать, а потому руководство финской фирмы решило отказаться от дорогостоящего проекта бюджетного гаджета.

Ранее мы писали, что в сети появились первые «живые» фото прототипа складного смартфона Samsung.