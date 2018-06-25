Сотрудники Apple вышли на гей-парад

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Компания ежегодно участвует в шествии за права сексуальных меньшинств.

Apple приняла участие во всемирной ЛГБТ-акции. Сотрудники компании вышли на гей-парад в Сан-Франциско. Крупнейшая IT-корпорация традиционно поддерживает защиту прав сексуальных меньшинств. Неоднократно Apple выпускала продукцию в поддержку ЛГБТ. Уже не первый год сотрудники компании выходят на подобное шествие. Все они надевают на мероприятие специальные белые футболки с логотипом всемирно известного бренда в радужных цветах.

Отмечается, что в этом году в Сан-Франциско на улицы вышли более тысячи человек от Apple, которые поддержали сексуальные меньшинства. Также среди прочих сотрудников корпорации можно было заметить её руководителя Тима Кука. Топ-менеджер Apple, как известно, является открытым геем.

Ранее мы писали, что сотрудники Apple работают стоя. Тим Кук заявил об этом в одном из последних своих интервью. По его словам, он разрешил работникам компании выполнять свои обязанности в таком положении, чтобы защитить их здоровье.

Также сообщалось, что Apple сливает данные учетных записей iCloud. Компания активно сотрудничает с американскими спецслужбами в части передачи личной информации пользователей.