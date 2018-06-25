Стоимость Meizu 16 будет меньше 600 долларов

Сегодня, 09:30

Китайский производитель продолжает «штамповать» свои хиты. Совсем недавно была анонсирована юбилейная Meizu 15, а скоро появится и новая модель.

Это Meizu 16. При этом её стоимость будет меньше 600 долларов. Это следует из сведений, предоставленных Джеком Вонгом, являющимся генеральным директором Meizu.

Один из посетителей Сети направил ему запрос, будет ли достаточной для приобретения Meizu 16 сумма в 4000 юаней (эквивалент 615 долларов). Он получил ответ, что новинка не будет стоить дороже.

Таким образом, ценовые параметры станут соответствовать конкурентам данного смартфона. Это Xiaomi Mi 8 и OnePlus 6.

Стали известны некоторые показатели будущего смартфона. Согласно инсайдерской информации, у новинки будет обычная и «плюсовая» вариации.

Обычная получит чип Snapdragon 710, двойную камеру, аккумулятор на 3080 мАЧ и функцию по быстрой зарядке.

Возможности «топовой» модели будут несколько солидней. Это Snapdragon 845, тройная камера и более мощная батарея на 3600 мАч. Помимо быстрой, станет доступной ещё и беспроводная зарядка.

Ожидается, что обе вариации Meizu 16 появятся в продажах уже в августе.