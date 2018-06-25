Водонепроницаемые умные часы Ckyrin S10 удивили камерой, 3G-модемом, Android 7.0

Вчера, 23:15

Цена на новинку пока не раскрывается, дата выхода на рынок также держится в секрете.

В сети представили умные часы Ckyrin S10. Производитель сделал акцент на том, что девайс ориентирован на спортсменов и сторонников активного образа жизни. Гаджет получил защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. Водонепроницаемые часы Ckyrin S10 оснащены экраном Super AMOLED диаметром 1,39 дюйма.

В качестве процессора выступает 4-ядерный чип MTK6580. Объём ОЗУ составляет 2 Гб, ПЗУ - 16 Гб. Ckyrin S10 удивили 2-мегапиксельной камерой, а также 3G-модемом. Работает девайс под управлением прошивки Android 7.0. Гаджет имеет размеры 120 х 98 х 62 мм и весит 235,5 г. Здесь имеется поддержка интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Анонсирована работа с GPS.За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 460 мАч. В обычном режиме этого хватает на использование в течение 3-4 дней. Дата выхода на рынок и цена пока не разглашаются.

Ранее мы писали, что LG готовит к выпуску умные часы на базе Wear OS. Соответствующие данные опубликовали профильные СМИ со ссылкой на документы Федеральной комиссии по связи США.