«Геймеры в шоке»: Обнародована цена на консоль Sony PlayStation 5

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Эксперты уже назвали ценник на приставку завышенным.

Компания-производитель популярной игровой консоли Sony PlayStation рассказала о том, сколько будет стоить будущая модель пятого поколения. В сети была обнародована цена на консоль Sony PlayStation 5. Её уже успели раскритиковать эксперты и бывалые геймеры. Выяснилось, что PlayStation 5 будет стоить порядка 44 тысячи рублей.

При этом в компании подчеркнули, что сроки выхода девайса никто сдвигать не намерен. Как и заявляли менеджеры Sony ранее, консоль появится на рынке не ранее, чем в 2020 году. Производитель хотел бы сосредоточиться на поддержке цифровых сервисов и не намерен распылять силы на производство очередной модели. Источники внутри компании заявляют, что в Sony между тем уже идут активные разработки консоли нового поколения. Однако связано это не с желанием презентовать PS5 преждевременно, а с намерением уложиться в срок выпуска. Геймеры в шоке после обнародования цены PlayStation 5.

Напомним, ранее в сети появилась информация, что геймеры могут получить Sony PlayStation 5 почти по себестоимости, но с «сюрпризом». Таковым может стать обязательная подписка на сервисы компании, что по сути подсадит геймеров на финансовый крючок производителя.