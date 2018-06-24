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Топ-менеджеры Xiaomi показали свои смартфоны

Сегодня, 12:40

Руководители популярного китайского бренда не изменяют своей компании.

Топ-менеджеры Xiaomi показали свои смартфоны. В Гонконге 23 июня состоялась пресс-конференция Xiaomi Group. На мероприятии помимо основателя и главы компании Лей Джуна были ещё шесть руководителей, которые дали ответы на наиболее актуальные вопросы относительно развития бренда. В частности, обсуждались такие тем, как выход на IPO, отсрочка продаж CDR, перспективы на китайском и глобальном рынках. По окончанию мероприятия в социальной сети Weibo появился интересный групповой снимок, где запечатлены топ-менеджеры Xiaomi. На фото, сделанном в холле отеля Four Seasons, они показали свои смартфоны, чтобы убедить общественность, что они доверяют собственной продукции. Так, Лэй Джун держал в руках белую версию Xiaomi MIX 2S. Смартфонами той же модели пользуются Хун Фэн и Чжоу Сузи. У Ли Ванцяна до сих пор Xiaomi Mi 6, а Лин Бин, Лю Де и Ван Чуан пользуются Xiaomi Mi 8 Explorer Edititon.

Ранее аналитики назвали смартфоны, которыми пользуются гости ЧМ-2018. Как оказалось, предпочтение фанаты отдают продукции Apple и Samsung.

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