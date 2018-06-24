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Microsoft интегрирует в Xbox One мыши и клавиатуры Razer

Сегодня, 10:18

Ряд популярных игр не поддерживают работу с контроллером, что является для производителя консолей существенной проблемой.

С первого дня появления Xbox One ведутся споры относительно необходимости внедрения поддержки мыши и клавиатуры. В конечном итоге в Microsoft поняли, что подобное нововведение уже давно назрело и решили изменить функционал консоли. В частности, на решение компании повлиял тот факт, что некоторые популярные игры не работают с контроллерами.

Для того, чтобы улучшить свои шансы на рынке, производитель начал переговоры о партнёрстве с Razer. Пока подробности диалога между двумя компаниями остаются в секрете, однако источники сообщают, что речь идёт, в частности, о совместной работе по девайсам Razer Turret и Razer BlackWidow Chroma V2, которые можно было бы использовать в Xbox One. Эксперты уверены, что Microsoft интегрирует новую периферию уже в скором времени.

А между тем, не так давно появилась информация, что Microsoft начала работать над новыми консолями Xbox. Признался в этом глава подразделения Фил Спенсер.

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