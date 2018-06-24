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Процессор Snapdragon 1000 станет главной изюминкой HoloLens 2 и Surface Phone

Сегодня, 08:37

Компания Microsoft хочет собрать новые смартфон и гарнитуру на перспективном процессоре от Qualcomm, в ходе тестирования адаптировав его к ОС Windows 10. Проект пребывает на стадии комплексных испытаний чипсета.

Компания Qualcomm сейчас пытается приспособить процессор Snapdragon 1000 к работе различных приложений платформы Windows 10. Перспективный чипсет станет главной изюминкой гарнитуры HoloLens 2 и смартфона Surface Phone от Microsoft, однако в перечень исследований также попали первая HoloLens, планшет Andromeda и РС Desktop. В случае успеха стороны дадут отмашку массовому производству.

Американский производитель процессоров Qualcomm, обосновавшийся в Сан-Диего (штат Калифорния), славится чипсетами Snapdragon – семейство собранных на кристалле SoC мобильных систем.

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