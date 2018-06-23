"Что круче?": Более дешёвый Teclast M8 или Xiaomi M8

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Мобильная электроника продолжает развиваться, радуя своих почитателей. При чём, это делается не только по качественным, но и по ценовым категориям.

Сейчас перед многими любителями гаджетов встал вопрос, что круче. Или это широко анонсированая Xiaomi M8, или намного более дешёвое устройство Teclast M8, выпущенное также в виде планшета.

Это устройство работает под управлением той же ОС, а вот его цена не превышает 200 долларов США.

Компанией Teclast предоставлен очень бюджетный планшет, модель которого получила наименование M8. Предполагается, что он станет не только достойным конкурентом Xiaomi M8, но намного более дешёвым.

Новинка располагает дисплеем на 2049х1536 пикселей. Она обладает отличным графическим процессором. Память можно варьировать от 3 до 32 Гб.

В планшете две весьма неплохие камеры и два стереодинамика. Помимо того, устройство обладает усилителем. Что круче – определит потребитель.