VistaNews.ru


"Что круче?": Более дешёвый Teclast M8 или Xiaomi M8

Сегодня, 17:14

Мобильная электроника продолжает развиваться, радуя своих почитателей. При чём, это делается не только по качественным, но и по ценовым категориям.

Сейчас перед многими любителями гаджетов встал вопрос, что круче. Или это широко анонсированая Xiaomi M8, или намного более дешёвое устройство Teclast M8, выпущенное также в виде планшета.

Это устройство работает под управлением той же ОС, а вот его цена не превышает 200 долларов США.

Компанией Teclast предоставлен очень бюджетный планшет, модель которого получила наименование M8. Предполагается, что он станет не только достойным конкурентом Xiaomi M8, но намного более дешёвым.

Новинка располагает дисплеем на 2049х1536 пикселей. Она обладает отличным графическим процессором. Память можно варьировать от 3 до 32 Гб.

В планшете две весьма неплохие камеры и два стереодинамика. Помимо того, устройство обладает усилителем. Что круче – определит потребитель. 

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Раскрыты характеристики нового фаблета Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi 7 может быть представлен уже 23 мая

Xiaomi представила мощное зарядное устройство с 6 портами

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Рекомендуем