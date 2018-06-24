Компания Motorola анонсировала усовершенствованный Moto Z3 Play

Сегодня, 02:15

Компания Motorola, находящаяся в составе компании Lenovo, анонсировала усовершенствованную модель телефона Moto Z3 Play.

Смартфон представлен в черном цвете, важно отметить, что одним из внешних изменений стало отсутствие рамок по краям телефона. Также в сравнении с предыдущей моделью телефон обладает расширенным объемом памяти. Однако продажа запущенна пока только в Бразилии. Телефон нового поколения доступен с 6/128 ГБ памяти стоимостью 716$, к сравнению, прошлая модель стоит 600$. Из важных изменений стоит отметить наличие обновленной камеры, основная камера имеет 12+5 МП, а фронтальная камера обладает 5 МП. Корпус телефона сделан из ударостойкого металла, на лицевой стороне установлено стекло Corning Gorilla Glass. Также новая модель удивляет своим размером и весом. Размер смартфона составляет 156,25х76,7х6,7 мм, а вес всего 156 г. Одной из особенностей смартфона является поддержка сменных панелей Moto Mod. Система работает на Android 8.1 Oreo.