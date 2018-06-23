Проблемы ещё нет – решение уже есть: Его предложила AMD

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У микроэлектроники начинается второй этап. Он характеризуется тем, что отдельные микросхемы на печатных платах могут выступать в качестве кристаллов на общем интерпозере, считающимся промежуточным.

Получается, что проблемы ещё нет. А вот её решение – уже есть. Новая концепция, которую продемонстрируют чиполеты, позволит значительное увеличение скорости по обмену данными внутри системы. Помимо того, следствием нового решения AMD станет уменьшение размеров компьютеров.

Новая концепция позволит привести к увеличению обмену не только внутри системами. «Прорывным станет качество, которое уменьшит размеры компьютеров, для того, чтобы получить возможности обладания подобной информацией за быстрое время.

Подобное решение уже – есть. Его предложила AMD.

Узким местом всегда считалось маршрутизация, какая внутренняя сеть распространяет свои данные

Инженерами AMD представлены пути, какими можно решить эту проблему. Они решили использовать для этого чиполеты. Те помогут системе, где возможно прохождение входов и выхода данных.

Кроме того, они ограничат направления, по которым будет распространяться их направленность.

Эксперты уже сообщили, они полагают, что создатели чиполетов, после того, как внедрили их, могут даже не беспокоиться о том, как Сеть работает в другом, активном интерпозере.