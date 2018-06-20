Huawei максимально расширит экран смартфона и защитит его от влаги и пыли

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Huawei планирует сделать смартфоны практически безрамочными. Компания уже получила патент на уникальную технологию, которая обеспечит достижение не только этой цели, но и практически полностью защитит аппарат от загрязнений и воды.

К определению «безрамочный» смартфон большинство относятся с изрядной долей скептицизма, так рамки все-таки видны, несмотря на заверение, что их нет.

Однако в этот раз в Сети есть заявка на патент, попавшая в интернет из Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая подтверждает намерения разработчиков Huawei расширить экран более чем на 91,24%.

Конструкция не предусматривает в принципе обрамление экрана. Новые смартфоны будут иметь плоский экран, который будет крепиться тонкими металлическими полосами, обеспечивающими одновременно еще и защиту от пыли и влаги.