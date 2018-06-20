Huawei P20 Pro получит камеру со сверхзамедленной съёмкой super slow-mo

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Этот смартфон уже обладает камерой, считающейся лучшей на рынке девайсов. Представители компании решили идти дальше. Они дают устройству ещё больше возможностей.

Huawei P20 Pro получит камеру с режимом super slow-mo. В обновлённом ПО смартфон получит возможности не просто сверхзамедленной съёмки, но и того, чтобы она осуществлялась автоматически при любом движении.

Huawei P20 Pro способен начать запись ролика, не получив в момент этого команды от своего владельца. При этом, в режиме super slow-mo. Он позволяет запечатлеть самые «незаметные» движения в полученном видео.

Камеры P20 Pro, по данным многих специализированных изданий, считаются в мире лучшими из тех, которыми обладают смартфоны.

Серия P20 считается одной из самых успешных у этого производителя.

Huawei уже проинформировала, что им уже удалось продать более шести миллионов смартфонов этой серии. Спрос есть во всём мире.

Возможности super slow-mo должны его только увеличить.