VistaNews.ru


Huawei P20 Pro получит камеру со сверхзамедленной съёмкой super slow-mo

Сегодня, 17:35

Этот смартфон уже обладает камерой, считающейся лучшей на рынке девайсов. Представители компании решили идти дальше. Они дают устройству ещё больше возможностей.

Huawei P20 Pro получит камеру с режимом super slow-mo. В обновлённом ПО смартфон получит возможности не просто сверхзамедленной съёмки, но и того, чтобы она осуществлялась автоматически при любом движении.

Huawei P20 Pro способен начать запись ролика, не получив в момент этого команды от своего владельца. При этом, в режиме super slow-mo. Он позволяет запечатлеть самые «незаметные» движения в полученном видео.

Камеры P20 Pro, по данным многих специализированных изданий, считаются в мире лучшими из тех, которыми обладают смартфоны.

Серия  P20 считается одной из самых успешных у этого производителя.

Huawei уже проинформировала, что им уже удалось продать более шести миллионов смартфонов этой серии. Спрос есть во всём мире.

Возможности super slow-mo должны его только увеличить.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Флагман 2016 года Huawei P9 больше не будут обновлять

Безрамочный смартфон Huawei nova 2i подешевел до 283$

В TENAA «засветился» Huawei Mate X с тройной камерой

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые...

«Пожиратель душ»: Странный клещ-людоед пытался съесть семью

Автор ролика заявил, что от существа едва не пострадала вся семья. Некоторые...

Рекомендуем