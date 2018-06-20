«Дождались»: Флагман Xiaomi Mi 8 дебютирует во Франции и России

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Минимальная рекомендованная цена на новинку составляет 412 долларов.

Флагман Xiaomi Mi 8 выходит на рынок России и Франции. Новинка дебютирует в Европе со вчерашнего дня. Поклонники китайского бренда наконец дождались разрекламированного смартфона и теперь могут приобрести его у официальных партнёров Xiaomi в России. Между тем, найти девайс в наличии у ритейлеров пока нельзя. Предполагается, что локализованная версия гаджета всё ещё не доступна продавцам. Ожидается, что эта неприятность будет устранена уже в ближайшее время. Рублёвые цены на Xiaomi Mi 8 пока не известны. За пределами Китая новинку продают по рекомендованной стоимости в 412 долларов за версию с 64 ГБ.

Как известно, гаджет может похвастать Super AMOLED-дисплеем широкоугольной сдвоенной камерой Sony IMX363 на 12 + 12 Мп, 20-мегапиксельной фронтальной камерой, сканером лица, чипом Qualcomm Snapdragon 845, 6 Гб ОЗУ, NFC, Bluetooth 5.0 и прошивкой Android 8.1 Oreo в фирменной оболочке MIUI 10.

Ранее мы писали, что на рынке России дебютировал защищенный смартфон LG Q Stylus+ со стилусом. Новинка с достаточно неплохими техническими параметрами предлагается россиянам по цене в 30 тысяч рублей.