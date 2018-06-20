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На рынок России вышел защищенный смартфон LG Q Stylus+ со стилусом

Сегодня, 03:45

Новинку можно приобрести у местных ритейлеров за 30 тысяч рублей.

Смартфон LG Q Stylus+ со стилусом вышел на рынок России. Защищённый от влаги и пыли по технологии IP68 гаджет должен понравиться российскому потребителю, поскольку по средней цене предлагает массу приятных функций. В частности, девайс получил 6,2-дюймовый дисплей на Full HD+ 2160x1080 пикселей. В качестве процессора здесь выступает восьмиядерный чип, работающий с частотой 1,5 ГГц.

Аппарат рассчитан на использование 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Основная камера имеет 16 Мп, фронтальня 8 Мп. Ёмкость аккумуляторной батареи вмещает 3300 мАч. В качестве операционной системы выступает Android 8.1.0. Девайс поступил в продажу по цене в 29 990 руб.

Ранее мы писали, что в России резко подешевел смартфон Xiaomi Mi6. Гаджет внезапно упал в цене после презентации новейшего флагмана Mi8.

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