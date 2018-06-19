Google Pixel 3 XL снабдят одинарной камерой

Сегодня, 16:17

Утечки, которые ходили по интернету, все больше подтверждаются. Как, например, с основной камерой будущего смартфона.

Появились фотографии Google Pixel 3 XL в чехле, причем внешне он особо не отличается от второго поколения.

Google решил не поддаваться тенденциям конкурентов на двойные камеры, поэтому новый флагман снабдят одинарной камерой. Однако камеры предыдущих моделей ничуть не хуже всех остальных смартфонов на рынке, хотя бы благодаря колоссальному множеству программ от Google.

На фронтальной камере разместят два сенсора, поскольку заложена функция распознавания лица. Дисплеем будет заниматься LG.

Процессор будет самый востребованный, а именно - Qualcomm Snapdragon 845. По утечкам предполагают, что размер оперативной памяти достигнет 6 ГБ.

Смартфон представят уже в конце этого цена. Примерная цена – 1000 долларов.