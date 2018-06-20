Samsung выпустит смартфон Galaxy J7 Top с процессором Exynos

Сегодня, 02:30

Компания Samsung не так давно сообщила о появлении флагмана Galaxy J7 2018 года. Из источников стало известно, что в линейке появится устройство Galaxy J7 Top.

Кодовое обозначение нового смартфона - SM-S757BL. Galaxy J7 Top будет оснащен процессором Exynos 7870. Особенность этого чипа заключается в наличии восьми ядер частотой до 1,6 гигагерц. Новость о том, что Samsung выпустит смартфон Galaxy J7 Top, появилась на сайте SIG.

Как стало известно, смартфон будет оснащен контроллером Mali-T830 и модемом LTE Category 6. Они обеспечивают загрузку данных при помощи мобильной сети до 300 Мбит/с. В девайсе будет 2 Гб ОП. Создатели данного смартфона решили оснастить его операционной системой Android 8.0 Oreo.

По предположениям экспертов, экран Galaxy J7 Top составит 5,5 дюйма. Остальные подробности пока держатся в секрете.