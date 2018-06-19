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«Флагман для бедных»: Samsung готовит премьеру Galaxy S9 Lite

Сегодня, 11:33

Новинка с демократичным ценником позволит вернуть позиции Samsung в Китае и Юго-Восточной Азии.

Компания Samsung готовит премьеру смартфона Galaxy S9 Lite. «Флагман для бедных», как его уже успели окрестить в сети, получит достаточно мощные параметры за исключением фирменных опций, как то сканер радужной оболочки глаза и поддержка беспроводной зарядки.

В сервисе TENAA накануне опубликовали первые изображения новинки, а также некоторые характеристики. В частности, гаджет оснастят 6,28-дюймовым Super AMOLED-экраном, 8-ядерным чипом Exynos с тактовой частотой 2,2 ГГц. Базовая модель получит 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ, а также батарею емкостью 3700 мАч. Основная сдвоенная камера получит матрицы на 24 Мп и 16 Мп, что даст возможность применять 2-кратный оптический зум. Также здесь будет интегрирован сканер отпечатка пальцев, а в качестве прошивки выступит Android 8.1 Oreo. Цена на Galaxy S9 Lite составит порядка $550.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S9 и S9+ в золоте и платине показала британская компания Truly Exquisite. Эксклюзивные модели стоят несколько тысяч фунтов стерлингов.

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