В TENAA «засветились» характеристики смартфона Xiaomi Mi Max 3

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Новинка получит весьма мощный аккумулятор на 5400 мАч.

В базе данных TENAA «засветились» технические характеристики Xiaomi Mi Max 3. В частности, здесь говорится, что у смартфона будут габариты 176,15 x 87,4 x 7,99 мм при массе 221 грамма. Девайс оснастят 6,9-дюймовым дисплеем на 2160 х 1080 пикселей с соотношением сторон 18:9. В качестве процессора выступит Snapdragon 636 или Snapdragon 710.

Предусмотрено три модификации модели на 3,4 и 6 Гб ОЗУ. ПЗУ также в зависимости от комплектации будет 32, 64 или 128 Гб. Поражает ёмкость аккумуляторной батареи будущей новинки. Она, если верить данным TENAA, составит 5400 мАч. В качестве прошивки выбрана Android 8.1 Oreo в фирменной оболочке MIUI.

Ранее мы писали, что в сети появились характеристики OPPO Find X. Новинка сразу же заинтриговала экспертов своими параметрами.