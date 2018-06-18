В интернет-магазине появились первые Xiaomi Mi A2, которые нельзя купить

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На странице модели имеются технические параметры и дата старта продаж.

В швейцарском интернет-магазине появились новые смартфоны Xiaomi Mi A2. Новинку ещё не представили официально, соответственно, купить данную модель пока её нельзя. Первые гаджеты, если верить информации, размещённой на ресурсе, появятся в продаже в начале августа.

Также здесь же можно узнать характеристики «бюджетника». В частности, он будет во многом похож на Mi 6X. В качестве процессора выступит чип Snapdragon 660, сдвоенная камера получит матрицы на 12 Мп и 20 Мп, фронтальная – на 20 Мп. Батарея будет иметь ёмкость в 3 010 мАч. Прошивка устройства – ОС Android One. Минимальная цена на девайс составит 290 долларов.

Ранее мы писали, что Xiaomi устроила масовую распродажу своих смартфонов. Акционное предложение ограничено и действует с 17 по 21 мая. За это время можно купить по большой скидке самые топовые гаджеты бренда.