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Первый смартфон LG на Android One получит экран FHD+

Сегодня, 19:09

Название модели пока не раскрывается, однако некоторые технические параметры всё же утекли в сеть.

Первый смартфон LG, работающий под управлением Android One, получит экран с разрешением FHD+. Соответствующую информацию сообщили прессе источники внутри компании. Google предлагает эталонную платформу для помощи сторонним разработчикам в создании более совершенных устройств. LG намерена этим воспользоваться на полную и уже запланировала выпуск первого смартфона на базе прошивки.

Несмотря на то, что название и дата выхода новинки не раскрывается, уже есть первые данные о технических характеристиках устройства. Так, оно получит процессор Qualcomm Snapdragon 450 с восемью ядрами ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Графическим ускорителем здесь будет Adreno 506. Модем X9.

Ранее мы писали, что дисплей Samsung Galaxy S10 займёт 100% лицевой панели. В компании сообщили, что планируют реализовать нововведение уже в следующем флагмане. Поможет это сделать новая технология, которая позволит убрать динамик с передней панели.

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