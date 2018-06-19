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Смартфоны Huawei стали лидерами рынка в России

Сегодня, 05:45

Китайская компания достигла данного показателя впервые в своей истории.

По уровню продаж смартфонов Huawei стала лучшим брендом в России. Китайский бренд опередил в данном отношении Samsung, который долгое время считался локомотивом импорта. По данным аналитиков, смартфоны китайской марки стали лидерами рынка на 22-й неделе продаж. Доля Huawei в России достигла отметки в 23,8%. У Samsung данный показатель составляет 22,9%. При этом 2018 год китайская компания начала на третьей позиции. На втором месте тогда был Apple. Свои позиции американская компания потеряла в марте, когда ослаб спрос на новые iPhone. Что касается денежного преимущества, то по уровню прибыли Huawei находится на третьем месте после Apple и Samsung.

Ранее мы писали, что по всему миру за месяц продали 1 миллион смартфонов Honor 10. Новинка стала чрезвычайно популярной в разных регионах.

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