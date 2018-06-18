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Nokia X5 основан на чипсете MediaTek

Сегодня, 11:56

Многие уже успели огорчиться после того, как узнали некоторые характеристики нового смартфона. Ранее новая модель сертифицировалась Bluetooth, после чего разработчики сообщили, что телефон будет основан на платформе Mediatek.

Nokia Х5 получил сертификат на Bluetooth 4.2, но пока что детальной информации о прошивке смартфона крайне мало. Пользователи не очень оценили новинку от Nokia, подчеркнув, что процессор MediaTek не очень положительно влияет на работу смартфона. Подчеркивается, что смартфон обладает стильным и ярким дизайном и безрамочным экраном.

Пока что неизвестна конкретная модель чипсета, однако пользователи смартфонов на базе MediaTek не очень лестно отзываются об их процессорах, потому что они замедляют работу техники.

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