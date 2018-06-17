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За развитием сенсационного судебного процесса следят все заинтересованные стороны, включая производителей из Южной Кореи и Китая.

В США могут запретить продажи iPhone в том случае, если компания Qualcomm Inc. выиграет беспрецедентный иск по защите своих авторских прав на патент технологического продления функций аккумулятора. Однако независимые эксперты уверены, что первый иск стал лишь «пробным камнем» для подчинения Apple, отказавшейся от услуг ведущего чипмейкера.

Юридические хитросплетения скандального процесса неизвестны ни представителям СМИ, ни, тем более, обычным пользователям, однако внимание общественности приковано к судебному разбирательству. Запрещение продаж iPhone на рынке США равносильно запрету на продажу «биг-мака», что уже подрывает основы американского образа жизни. Руководство Apple по-прежнему ждет от Qualcomm извинений и судебной выплаты в миллиард долларов. По мнению ведущих юристов, действия Qualcomm являются пиаром.