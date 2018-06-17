Intel наращивает выпуск модемов XMM 7560 для iPhone

Сегодня, 04:45

Технология LTE Advanced Pro, представленная разработчиками монополиста на рынке микропроцессоров, только через три месяца была оценена стратегическим подразделением компании Apple.

После невнятной рекламной кампании, проведенной в середине прошлого сезона, Intel, по свидетельству инсайдеров, наращивает выпуск модемов XMM 7560 для iPhone с поддержкой инновационной технологии. Отмечается, что модемы от Intel будут востребованы в преддверии запуска нового поколения коммуникационных систем. В частности, говорится о подстройке XMM 8060 под 5G уже в следующем году.

Тем не менее, эксперты предрекают фиаско плотному сотрудничеству Intel и Apple именно в этом компоненте. Например, в Москве, по мнению пользователей, вполне достойный LTE, однако скорость в 100 Мбит/с доступна разве что некоторым подразделениям и структурам ВПК.