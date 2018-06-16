«Немыслимо»: В Сеть просочились характеристики смартфона Xiaomi Mi Max 3

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8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 710, сдвоенная тыльная камера и сканер радужной оболочки глаза – далеко не полный перечень суперсовременных особенностей нового китайского флагмана.

Уже в скором времени состоится официальная презентация смартфона Xiaomi Mi Max 3. Благодаря источнику в Weibo, в Сеть просочились характеристики суперсовременного девайса, глядя на которые хочется сказать: «немыслимо». Начнем с процессора. Эксперты предсказывали Xiaomi Mi Max 3 чипсет Snapdragon 600 или 636 от Qualcomm, однако, судя по всему, смартфон получит мощный 8-ядерный процессор Snapdragon 710. 6,99-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9 отличается прекрасной цветопередачей, а сдвоенная тыльная камера обзаведется 12-Мп модулем Sony IMX363 и сенсором на 20 Мп.

Полной неожиданностью для почитателей техники от Xiaomi стал сканер радужной оболочки глаза. Сверхбыструю зарядку китайскому флагману обеспечит технология Quick Charge 3.0. К слову, юзеру придется постараться, дабы быстро разрядить Mi Max 3, ведь объем аккумулятора смартфона оставляет 5500 мАч. Функционировать девайс будет на базе ОС Android 8.1 Oreo.