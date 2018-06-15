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Осенью должна была состояться премьера новых iPhone, оснащенных OLED-экраном. Однако компании подобные изменения оказались не по карману.

СМИ сообщают о том, что OLED-дисплеи не будут использовать в смартфонах, презентация которых должна состояться осенью. Руководители компании планируют на пару лет перенести внедрение новинки. Причиной стала достаточно высокая цена детали, из-за которой придется значительно повысить цены на гаджет. Это достаточно рискованно, так как аналитики указывают на снижение спроса на смартфоны на рынке.

Apple заменит OLED-экраны iPhone на более дешевые с технологией ЖК, чтобы не повышать в значительной мере стоимость на новые iPhone. Эксперты отмечают, что в течение 2 лет на рынке будут появляться гаджеты с LCD-экраном.