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Цена складного смартфона Samsung может составить 1850 долларов

Вчера, 23:45

Как правило, южнокорейская компания анонсирует свои новые телефоны, входящие в серию Galaxy S, на технологической выставке  MWC, проводящейся в феврале. Видимо, в этом правиле последует исключение.

Всё большее количество источников делятся инсайдерской информацией о том, что модели Galaxy S10 и его «плюсовая» вариация будут представлены уже в начале января следующего года. Также сообщается, что Samsung намерен осуществить презентацию на MWC 2019 своего складного смартфона. Его цена может составить 1850 долларов.

Компоненты для его сборки и тестирования Samsung предполагает начать получать в ноябре. Сборка и тесты, таким образом, пройдут в декабре. Представители компании сообщают о намерениях руководства по началу продаж складного смартфона в феврале 2019 года.

Его параметры пока держатся в секрете. Известно лишь о наличии массивного дисплея в 7,3 дюйма. В сложенном виде, его размер будет соответствовать экрану в 4,5 дюйма.

Ряд скептиков полагают, что эту новинку ждёт судьба концептуальной модели. Всё будет зависеть от того, насколько ею заинтересуются любители гаджетов.

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