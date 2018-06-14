Samsung Galaxy S9 и S9+ в золоте и платине показала Truly Exquisite

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Минимальная цена на такие смартфоны составляет 2 300 фунтов стерлингов.

Британская компания Truly Exquisite показала Samsung Galaxy S9 и S9+ в золоте и платине. Девайсы южнокорейского бренда приобрели совершенно новый облик, стали более солидными и респектабельными. Вариантов отделки предлагается несколько. В частности, ювелиры могут «усадить» флагманский смартфон в розовое золото, платину или 24-какратное золото.

Представители компании предлагают покрыть драгоценными металлом заднюю панель, торцы или же выбранные участки корпуса. Ранее подобные преобразования ювелиры Truly Exquisite делали с Samsung Galaxy S7 и Samsung Galaxy S8. Цены на такого рода модификации варьируются от 2 300 до 3700 фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что дисплей Samsung Galaxy S10 займёт 100% лицевой панели. Соответствующую информацию сообщили журналистам представители компании-производителя.