В сети появилось первое фото смартфона Elephone A4 Pro

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Новинка готовится выйти на рынок Китая, но в скором времени появится также в Европе и США.

Первое «живое» фото смартфона Elephone A4 Pro появилось накануне в Сети. Инсайдер показал, как выглядит новый гаджет от известной компании. На опубликованном снимке можно заметить, что девайс мало чем отличается от модели A4. Предполагается, что ключевые различия можно будет заметить в аппаратной части смартфона. В частности, известно, что своё применение здесь найдёт процессор Helio P23 SoC. Вероятно, это стало откликом на многочисленные жалобы со стороны пользователей, которые сетовали на чрезвычайно низкое качество однокристальных систем. Помимо прочего, новинка получит более качественный экран и двойную камеру. По некоторым данным, Elephone A4 Pro оснастят модным ныне сканером лица, однако эта информация пока не была подтверждена близким к производителю источникам.

Ранее мы писали, что смартфон Moto Z3 Play оценили в 500 долларов. Девайс получил целый ряд высокотехнологичных решений и является по праву одним из лидеров рынка.