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Apple увеличит скорость зарядки новых iPhone

Сегодня, 10:20

В компании уже занялись поиском поставщиков для более мощных комплектующих.

Apple намерена существенно доработать вопрос зарядки новых iPhone. В Купертино хотят внедрить решение, которое увеличит скорость пополнения заряда аккумуляторной батареи смартфона. Ожидается, что нововведение будет доступно уже в моделях, которые выйдут на рынок в 2018 году. Инсайдер Rosenblatt Securities Юн Чжан отметил, что уже сейчас компания ищет поставщиков для новых более мощных комплектующих. Как известно, нынешние устройства Apple имеют зарядные устройства мощностью 5 Ватт и силой тока 2 Ампера. Ожидается, что обновлённые девайсы будут иметь показатели в 9 Ватт и 2 Ампера, а также 5 Ватт и 3 Ампера. Это позволит приблизиться к результатам некоторых Android-флагманов, которые в данный момент лидируют в данном отношении. Предполагается, что ключевым поставщиком ЗУ для Apple станет Power Integrations.

Напомним, что ранее исследование показало, что OnePlus 6 превзошёл флагманы Samsung Galaxy S9 и iPhone X по скорости зарядки. «Яблочный» смартфон, как выяснилось, требует для пополнения заряда до 100% более трёх часов.

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