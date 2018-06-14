VistaNews.ru


Немецкие учёные создали для смартфонов «турбозарядку»

Сегодня, 07:44

Специалисты не прекращают исследования в направлении того, как сделать работу девайсов более долговечной и продуктивной. Они ведутся и в направлении улучшения характеристик аккумуляторов гаджетов.

Немецкие учёные создали для смартфонов особую «турбозарядку». Это удалось специалистам, работающим в Исследовательском институте энергии и климата.

Там добились создания специального нанокомпозитного материала. В его основе лежит двуокись олова. Его применение существенно расширит возможности по использованию давно привычных литийионных батарей не только для смартфонов. Это же относится и к другим гаджетам, а также электромобилям.

Батареи, в конструкции которых станет применяться новый материал, будут заряжаться намного быстрее. Немецкие учёные полагают, что даже на нынешнем этапе, этот процесс для смартфонов и ноутбуков сократится не менее, чем в три раза.

У новых аккумуляторов, получивших «турбозарядку», будет и ещё одно очень полезное качество. Это – долговечность. Даже после 1000 перезарядок, ёмкость батареи сохранится на уровне не меньше 77% от первоначальной.

Таким образом, электроника, оснащённая новинкой, будет служить в 2 – 3 раза дольше в сравнении с нынешними показателями.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Найден невероятный материал, который продлит заряд батареи в 100 раз

Ученые США разработали солнечные батареи на титане

Ученые разработали устройство, которое продлевает жизнь смартфонов

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем