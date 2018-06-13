Революция рынка смартфонов: Xiaomi Mi8 бьет все рекорды

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Новый флагман Xiaomi уже наверняка стал лучшим смартфоном в истории компании и готов потеснить более именитых конкурентов.

На фоне падения спроса на такие гаджеты, как iPhone, когда люди всё больше не хотят переплачивать за именитый бренд, менее раскрученные марки получили возможность реализовать себя на международной арене. Такой возможностью активно пользуется китайская компания Xiaomi, которая недавно просто взорвала медиапространство новостью о презентации своего нового флагмана Mi8, чем спровоцировала настоящую революцию.

Ещё до своей премьеры новинка вызвала такой ажиотаж, что в день открытия предзаказа в Китае первую партию флагмана его раскупили всего за 37 секунд. Стоит отметить, что подобный резонанс можно назвать оправданным, поскольку всего за 360 евро Xiaomi предлагает целый набор флагманских решений, которыми могут похвастать только некоторые гаджеты, представленные на рынке смартфонов. К слову, эксперты уже сравнили Mi8 с целым рядом конкурентов, среди которых стоит обратить внимание на OnePlus 6, который в ценовой категории ближе всего находится к флагману Xiaomi. Последний, как выяснилось, опережает его не только в плане цены, но и по наличию топового процессора Snapdragon 845, прошивки версии Android 8.1 Oreo, а также сканера лица владельца.

Ключевые преимущества гаджета уже успели оценить и блогеры. Лидеры мнений отметили, что новинка не имеет себе равных в своём ценовом сегменте. Новый смартфон можно охарактеризовать как "революция рынка смартфонов", так как он бьет все рекорды. Многочисленные обзоры являются тому подтверждением. К ключевым особенностям Xiaomi Mi8 специалисты также отнесли камеру флагмана. Она, как выяснилось, не хуже снимает, чем сенсоры Samsung Galaxy S9+ и даже лучше iPhone X. В соответствующем тестировании гаджет занял одно из лидирующих мест. Более того, на днях гендиректор Xiaomi похвастал автономностью модели, которая, при том, что Mi8 оснащён аккумулятором ёмкостью немногим более 3000 мАч, достаточно неплоха. Всё благодаря оптимизации фирменной оболочки MIUI 10. Разработчики Xiaomi внедрили в неё ряд алгоритмов, позволяющих существенно сэкономить заряд батареи.

В то же время нельзя упомянуть и о недостатках гаджета. Казалось бы, какие могут быть недостатки у флагманской модели с Snapdragon 845 и Android 8.1 Oreo? По мнению экспертов, к таковым можно отнести неудачное расположение объективов камеры, а также, как бы это не было удивительно, технологию Bluetooth 5.0, которую пока негде даже опробовать, поскольку её ещё мало кто поддерживает.